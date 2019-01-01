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  • Евген, Москва
    Евген, Москва Привезли и собрали кухню.По срокам все четко
  • Александра, Москва
    Александра, Москва Хочу выразить свою благодарность за сотрудничество компании «Кухни24». Шикарный кухонный гарнитур пр...
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Делаем кухни на заказ недорого, качественно и быстро!

привезем и соберем новую мебель уже через 5-8 дней! Ежедневно мы принимаем от 4 заявок на изготовление кухонь на заказ в Москве и Подмосковье

У нас вы купите кухню от производителя по выгодной цене: погонный метр обойдется минимум в 15 850 рублей. Это будет гарнитур, который прослужит вам 10-20 лет – при изготовлении мебели мы используем пластик Arpa и Alvic Luxe, фурнитуру Boyard, Hettich и Blum.

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*В стоимость включена вся необходимая фурнитура, петли с доводчиком.
Для более точного расчёта стоимости звоните по телефонам: 8 (495) 741-87-73; 8 (926) 109-84-57. Либо, оставьте номер телефона или адрес электронной почты в форме ниже, и наш оператор свяжется с вами.

Если у вас есть чертёж, приложите его:

Подберите свою кухню:

Фасад МДФ с патиной МДФ с пластиком Алвик Люкс МДФ с фотопечатью МДФ с пленкой ПВХ МДФ с пластиком Arpa
Стиль Модерн Прованс Хай-тек Современный Классический Кантри
Форма кухни угловая п-образная г-образная с островом с барной стойкой прямая
Цвет
венге
белый
коричневый
розовый
желтый
зеленый
черно-белый
серый
белый
бежевый
фиолетовый
красный
оранжевый
серебристый
голубой
разноцветный
сиреневый
розовый
черный
синий
коричневая
синяя
зеленый
оранжевая

Новые варианты кухонь на заказ в Москве:

Рио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро от 15850 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Шепот весны
Шепот весны от 15850 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
Онлайн-расчет Быстрый просмотр
Равноденствие
Равноденствие от 15850 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
Онлайн-расчет Быстрый просмотр
Сибилла
Сибилла от 15850 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
Онлайн-расчет Быстрый просмотр
Индира
Индира от 31750 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:испанский пластик Алвик Люкс
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Бридж
Бридж от 31750 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:испанский пластик Алвик Люкс
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Альфреско
Альфреско от 31750 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:испанский пластик Алвик Люкс
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Кадриль
Кадриль от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Павлин
Павлин от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Каламбур
Каламбур от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Мэдисон
Мэдисон от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Ниагара кухня Алвик модерн
Ниагара кухня Алвик модерн от 31750 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:испанский пластик Алвик Люкс
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Современная кухня Шарлевуа
Современная кухня Шарлевуа от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Островная Алвик-кухня Гамильтон
Островная Алвик-кухня Гамильтон от 31750 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:испанский пластик Алвик Люкс
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Кухня со стойкой Европа
Кухня со стойкой Европа от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Патинированная кухня Толедо
Патинированная кухня Толедо от 25900 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с патиной
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Кухня Черногория современная
Кухня Черногория современная от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Орша кухня модерн остров
Орша кухня модерн остров от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Островная кухня Пинск модерн
Островная кухня Пинск модерн от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Модульная кухня Алвик Сидней
Модульная кухня Алвик Сидней от 31750 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:испанский пластик Алвик Люкс
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Вайоминг кухня современная
Вайоминг кухня современная от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Модерн кухня Бадерим
Модерн кухня Бадерим от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Алвик кухня Астровилл бордо
Алвик кухня Астровилл бордо от 31750 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:испанский пластик Алвик Люкс
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Модерн кухня Розенбург
Модерн кухня Розенбург от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Кампен кухня хай-тек МДФ
Кампен кухня хай-тек МДФ от 17200 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
Онлайн-расчет Быстрый просмотр
Брюл кухня Алвик малогабаритная
Брюл кухня Алвик малогабаритная от 31750 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:испанский пластик Алвик Люкс
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Алвик кухня Айдемир модерн
Алвик кухня Айдемир модерн от 31750 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:испанский пластик Алвик Люкс
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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София кухня патинированная
София кухня патинированная от 25900 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с патиной
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Кухня желтая прямая фасады МДФ Линдау хай-тек
Кухня желтая прямая фасады МДФ Линдау хай-тек от 15850 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Брендон
Брендон от 15850 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Варшава
Варшава от 15850 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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МДФ-кухня Тофино модерн
МДФ-кухня Тофино модерн от 15850 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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МДФ модерн кухня Майорка
МДФ модерн кухня Майорка от 15850 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Йорктон прямая МДФ кухня
Йорктон прямая МДФ кухня от 15850 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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П-образная кухня Вауденберг
П-образная кухня Вауденберг от 15850 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
Онлайн-расчет Быстрый просмотр
Айтос кухня МДФ модерн
Айтос кухня МДФ модерн от 15850 руб. за п.м. погонный метр
  • Фасад:МДФ с пленкой ПВХ
  • Корпус:ЛДСП 1-й сорт
  • Фурнитура:Boyard, Blum, Hettich
  • Цвет:любой
  • Форма:любая
  • Размер:любой
  • Столешница:пластиковая, искусственный камень
  • Стиль:современные, классические
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Часто при желании приобрести мебель в комнату, где так вкусно можно попить кофе или чай, поесть и расслабить, понравившаяся модель может не подойти по габаритам и будет стоить немалых вложений, однако выходом из ситуации, с сохранением желаемого, станут кухни по индивидуальному заказу. Такой вид услуг имеет свое главное преимущество перед покупкой готовых изделий – изготовлением под заказ занимаются только те производители, что ведут адекватную конкуренцию на рынке и не ущемляют потребителей в выборе качественных товаров. А это значит, что таким компаниям можно доверять.

Эксклюзивные кухни на заказ любых размеров

Чтобы подобрать наилучший вариант стоит пригласить к себе домой дизайнера, который сделает проект по замерам и индивидуальным пожеланиям клиента. Даже самые недорогие кухни по индивидуальному заказу могут иметь эстетически богатый вид, быть прочными, практичными, многофункциональными и служить долгие годы. 

Каждая оформленная заявка по изготовлению мебели проходит несколько этапов, прежде, чем покупатель сможет насладиться новым приобретением:

  1. Создание проекта. На этом этапе проводятся замеры помещения, учитываются характер поверхности стен, размещение труб, которые необходимо будет спрятать. Также планируется размещение всех частей кухонной стенки (столешницы, умывальника, ящиков, вытяжки и т.д.), а также выделение необходимых зон. На основе всех полученных параметров создается чертеж.

  2. Изготовление. Готовый проект передается на фабрику, где раскраивают все детали и слаживают для сборки. Важно отметить, что от того на сколько качественно сработает фабрика, будет зависеть срок службы изделия.

  3. Доставка. Готовые части кухни упаковываются и перевозятся на место установки.

  4. Монтаж. Это дело лучше возложить на плечи специалистов, чтоб не испортить гарнитур и не избавить мебель от ее функциональности. 

Правильно подобранная мебель способна оптимизировать пространство, выделить зону для приготовления и принятия пищи, организовать систему освещения. Кроме того, основными отличиями кухонь на заказ в Москве и области есть:

  • возможность полностью заполнить пространство, установить навесные ниши, рейлинги;

  • изготовление пеналов под существующую кухонную технику;

  • подбирание нужной высоты, ширины и глубины каждого из составляющих;

  • установка желаемого выдвижного механизма;

  • заполнение «мертвых зон» функциональными ящиками;

  • установка столешницы вместе подоконника – это стильно и практично;

  • выбор любого декора и цветового сочетания.

Грамотный специалист поможет скрыть ненужное для человеческого глаза и правильно расставить акценты, сохраняя удобство, практичность и многофункциональность кухни. 

Как сделать кухню под заказ по индивидуальным параметрам

Заказать изготовление мебели не составит особого труда. Однако, можно ли доверять всем фирмам, что предлагают такие услуги? Рациональным решение в такой ситуации станет предпочтение заказа кухни у компаний, что ведут прозрачную коммерческую деятельность и имеют каталог своих товаров на официальном сайте от производителя. 

Решив сделать мебель под заказ, клиент получает много преимуществ, среди которых:

  • ориентация на существующие модели;

  • возможность выбора, материала, формы и размера;

  • всевозможные фактуры поверхности и широкая цветовая гамма (от ярких и насыщенных цветов до вида под кафель, дерево, металлик);

  • повышенная функциональность желаемых частей;

  • качественную маскировку труб и других ненужных элементов помещения;

  • возможность воплотить любую задумку и получить оригинальную и неповторимую вещь.

При желании выдерживаются все характеристики модных стилей – классики, модерна, минимализма, прованса и других. А также есть возможность соединить желаемые особенности разных видов.

Где заказать кухню в Москве качественно и недорого?

Многие компании предлагают изготовление кухонь на заказ. Чтоб выбрать для себя самую подходящую из них, стоит обратить внимание на ассортимент материалов из которых производятся детали, на выполнение всех этапов по замерах, проектированию, сборке и монтаже, а также на предлагаемые цены и спектр услуг, что предлагает компания. 

Купить кухню под заказ на выгодных условиях можно обратившись в фирму «Кухни24». Мы предлагаем цены от производителя, качественную фурнитуру и воплощение любых пожеланий. Мы ценим каждого клиента, поэтому готовы дать беспроцентную рассрочку и произвести замеры даже в вечернее время. Весь товар имеет гарантийный строк 2 года. Вы будете приятно удивлены быстротой изготовления и сборки кухни. Ежемесячно проводятся акции, и действует система скидок. С нами качественно и надежно. Убедитесь сами – закажите мебель прямо сейчас, позвонив по телефону, указанному на сайте.

Чем наша фабрика отличается от остальных производителей?

Идеальный сервис Делаем кухни точно в срок либо выплачиваем пенни в размере 10% за каждый день просрочки. Идем навстречу своим клиентам – можем дать рассрочку или приехать на замеры после 19:00
Расширенная гарантия 2 года Заметили брак? Гарнитур повредили во время перевозки? Или сломалась ручка на шкафчике? Заменим мебель на новую или отремонтируем в течение недели после покупки
Выбор материалов Выполним кухню на заказ недорого в любом стиле – модерн, классика, хай-тек, прованс, с патиной или минимализм. У нас есть все для этого – 60 вариантов фурнитуры, 450 оттенков МДФ и пластика
Приятные бонусы Каждый месяц проводим новую акцию – следите за новостями в этом разделе ». Если купите кухню от производителя на сумму 100 000 рублей – сделаем скидку на сборку!
Специалисты с опытом от 7 лет Наши дизайнеры проектируют кухни даже в 2 м². Сборщики устанавливают мебель за 3-5 часов, а раскройщики не ошибаются при изготовлении фасадов
Беспроцентная рассрочка Нет денег на новую кухню? Беспроцентная рассрочка платежа на 3 месяца без банка от нашей компании! 0% переплат!
Осталось сделать 3 шага, чтобы купить кухню на заказ по экономичной цене:

Позвоните по тел. +7 (495) 741-87-73 – согласуем дату замеров

Выберете проект, подпишите договор и внесите 10% предоплаты

Примите готовую кухню и переведите оставшуюся сумму

Закажите кухню от 100 000 рублей – подарим сборку!

Звоните по тел. +7 (495) 741-87-73

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